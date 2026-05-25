"Если будет кошмарить Киев": в Минобороны предупредили Россию о "болезненном" ответе на удары

В Минобороны пригрозили Кремлю ответом за атаки по Киеву / © Associated Press

Реклама

Украина будет отвечать на массированные атаки России по столице и объектам инфраструктуры ударами по территории РФ.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов во время телемарафона 25 мая.

По его словам, Россия должна понимать, что попытки усилить давление на Киев и украинские центры принятия решений будут иметь последствия.

Реклама

«Если они будут пытаться кошмарить нашу столицу, наши предприятия, объекты принятия решений, мы соответственно будем отвечать. И это будет очень болезненно для России», — подчеркнул «Флэш».

Он также напомнил, что Украина уже демонстрировала способность наносить удары по Москве и Московской области.

Мы уже показали, что можем атаковать Москву, Московскую область. Если РФ продолжит такие атаки, ответ будет очень болезненным для россиян», — заявил советник министра обороны.

В то же время Бескрестнов признал, что Россия и дальше будет продолжать наносить удары по Украине.

Реклама

«К сожалению, удары будут. Но мы будем отвечать», — подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы говорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и заявил, РФ «будет наносить новые системные удары по объектам в Киеве».

В ночь на 24 мая когда Киев пережил самую масштабную атаку с 2022 года. РФ атаковала столицу ракетами и беспилотниками, а под вражеским огнем оказались все районы города. И, как предупредил военный эксперт Олег Жданов, повтор будет.

Новости партнеров