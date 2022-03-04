"Если будет взрыв, то это конец всем, конец Европе": Зеленский посреди ночи обратился к миру из-за обстрела россиянами ЗАЭС

По словам президента, российские танки расстреливают атомные блоки.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты атаковали Запорожскую АЭС.
Об этом глава государства сказал в коротком видеообращении.
Зеленский призвал Европу проснуться, ведь горит самая большая атомная электростанция Европы.
Целенаправленный обстрел
"Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами. То есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились", — отметил президент.
Как Чернобыль, только в 6 раз больше
Владимир Зеленский напомнил мировому сообществу о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
"Обращаюсь ко всем украинцам, всем европейцам, всем людям, кто знает слово "Чернобыль", кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции. Это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч. людей. Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в шесть раз больше. Европейцы, проснитесь, пожалуйста, говорите своим политикам — российские войска обстреливают атомную станцию в Украине — Запорожскую атомную станцию, город Энергодар", — сказал глава государства.
По его словам, на Запорожской АЭС шесть энергоблоков. В то время как в Чернобыле взорвался один энергоблок.
Международная реакция
Из-за угрозы катастрофы на АЭС Зеленский переговорил с международными партнерами, в частности: главой Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Польши Анджеем Дудой, президентом США Джо Байденом, британским премьером Борисом Джонсоном. Также украинская сторона связалась с председателем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Государство-террорист
Президент подчеркнул, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки.
"Впервые, это впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали всем, мы помним, засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза. Теперь это реальность. И мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда его не произойдет, дай Бог, никто этого не просчитает до конца, но наши ребята всегда держали атомную станцию в безопасности, чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог на станцию пойти, чтобы никто не мог эту станцию захватить, заминировать и шантажировать затем ядерной катастрофой весь мир. Надо остановить российских военных", — отметил он.
Гибель Европы
Зеленский призвал европейское сообщество остановить российские войска и "не допустить гибели Европы от крушения на атомной станции".
"Немедленно, кричите своим политикам: Украина — это 15 автоблоков. Если будет взрыв, то это конец всем, конец Европе, это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска", — подытожил он.
Ранее в ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов.
Напомним, ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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