"Если будете затягивать, пойду в ВСУ": фигурант дела "Карфаген" удивил своим заявлением в ВАКС

Заседание ВАКС / © Центр противодействия коррупции

Реклама

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении Виталия Рыбалка, известного по материалам НАБУ под псевдонимом «Боксер», который фигурирует в новом расследовании в рамках операции «Карфаген». На время следствия он будет находиться под стражей без права освобождения под залог.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВАКС, которое проходило в здании суда в Киеве.

Реклама

По версии следствия, Рыбалко был одним из исполнителей силовых задач преступной организации, которую возглавлял Андрей Осипов по прозвищу «Криминал».

Реклама

В ходе судебного разбирательства прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что, по версии следствия, именно Рыбалко был одним из трёх нападавших, избивших потерпевшего. Этот эпизод, как отмечалось в суде, зафиксирован на видео, обнародованном НАБУ.

Кроме того, прокурор сообщил, что Осипов якобы переслал Рыбалку фотографию автомобиля потерпевшего, полученную из системы «Безопасный город». По версии обвинения, эти данные Осипову передал сотрудник Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Сторона защиты возразила против ходатайства прокурора и просила суд отказать в его удовлетворении, назначив Рыбалку альтернативную меру пресечения.

Сам подозреваемый во время заседания назвал подозрение «полным бредом» и призвал суд разобраться в обстоятельствах дела. Также он заявил, что в случае затягивания судебного процесса он будет мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

Реклама

По версии НАБУ, Виталий Рыбалко был подчиненным главы преступной организации Андрея Осипова («Криминала») и выполнял силовые поручения группировки. В частности, ему инкриминируют участие в преступной организации и пытки.

После рассмотрения материалов суд принял решение о содержании Рыбалка под стражей без назначения альтернативного залога.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в рамках операции «Карфаген».

Новости партнеров

Новости партнеров