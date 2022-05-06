Если бы нам дали все оружие, которое обещали – война закончилась бы через две недели, — комбат

Если бы нам дали все оружие, которое обещали – война закончилась бы через две недели, — комбат

Запад медленно и постепенно предоставляет Украине современное оружие, потому что опасается, что ВСУ могут быстро выйти на границы и пойти гораздо дальше на территорию России.

Такое мнение высказал командир добровольческого батальона "За Петровщину", предприниматель и автор знаменитого мема "Вова, е**ш их, бл*дь!" Александр Поворознюк в интервью программе "Сніданок з 1+1".

"Ситуация такова, что есть наши зарубежные партнеры, которые обещают, а из рук не выпускают. А нам не хватает – то боеприпасов, то оружия. Поверьте, если бы нам дали все, что обещали, война бы завершилась максимум через две недели. Это я имею в виду, что мы бы вернулись на свои границы. Могли бы пойти и дальше. Намного дальше. Нас будет трудно потом остановить. Может, потому и не дают так все сразу, чтобы только вернули свое и все", — рассказал Александр Поворознюк.

По словам комбата, мотивация украинских бойцов в войне за свою землю настолько высока, что командование иногда вынуждено даже сдерживать от слишком лихорадочных действий.

"Если говорить о мотивации и боевом духе ВСУ, то заряженность безумная. Бойцы требуют идти вперед. Говорят: давайте, давайте! Мы же даем врагу возможность зарыться. Наши постоянно хотят атаковать, даже не знаю, как передать это", — отметил Александр Поворознюк, отвечая на вопросы ведущих о состоянии боевого духа ВСУ.

Командир добровольческого батальона "За Петровщину" также подчеркнул, что несмотря на боевые действия фермеры Кировградщины проводят посевную кампанию. По словам Александра Поворознюка, значительную помощь силам Территориальной обороны и аграриям Кировоградской области оказывает народный депутат Олесь Довгый, представляющий этот регион в Верховной Раде.

"Говорили, что Олесь Довгый такой-сякой, а сейчас во время войны все наши сельхозники говорят мне: если бы не Довгый — не выдержали бы. Он нас поддерживает, он у нас покупает, он нам помогает", — признал предприниматель.

"Сниданок" пообщался с командиром добровольческого отряда «За Петровщину» Александром Поворознюком

Напомним, 1 марта Александр Поворознюк записал эмоциональное обращение к Владимиру Зеленскому, в котором призвал президента продолжать уничтожать российских оккупантов и назвал его лучшим лидером государства. Видео быстро разлетелось по стране и стало вирусным, его использовали для создания мемов и даже музыкальных треков, а аграрий стал известен на всю Украину.