Если бы наступление не имело успеха, я бы с вами не разговаривал – Тарнавский

Украинские войска с трудом преодолевают многослойные минные поля и укрепленные рубежи обороны. Так, многие задачи приходится выполнять пехоте.

Об этом сказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, пишет BBC.

Бойцы выполняют тяжелую и хлопотную работу

Общеизвестно, что врага недооценивать не стоит. Генерал отмечает, что россияне не дают украинским силам быстро продвигаться. Есть разные оценки успеха украинского наступления – как положительные, так и негативные. Однако выводы делать рано.

В наступлении Украины на юге есть военная логика. Его цель состоит в том, чтобы разделить российские силы и дойти до оккупированных Мелитополя и Мариуполя и, конечно, до Крыма. Но именно на этой оси русские оборонительные линии самые крепкие. Медленно или нет, но наступление идет, и оно обязательно достигнет своей цели, говорит генерал Тарнавский

Генерал Тарнавский отмечает, что его силы выполняют тяжелую и кропотливую работу. По его словам, любую оборону можно сломать, но нужно время, терпение и слаженные действия.

Сегодня Украина медленно истощает своего врага. Более того, последние изменения в военном руководстве означают, что все далеко не в порядке. Тарнавский утверждает, что Украина еще не привлекла свои основные ударные силы.

"Медленно или нет, но наступление идет и он обязательно достигнет своей цели", – уверяет командующий.

У генерала Тарнавского спросили о том, как мы можем оценить, наступление провалилось ли успех? На что командующий, улыбаясь, ответил: "Если бы наступление не имело успеха, я бы сейчас с вами не разговаривал".

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина направляет больше сил для своего контрнаступления против России.

По его словам, Киев имеет "ряд доступных вариантов" спецоперации.

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