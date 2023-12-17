Если бы не было этой финпомощи: экономист назвал два пути Украины в случае отсутствия поддержки Запада

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса объяснил, как могут развиваться события в Украине без поддержки США и ЕС.

Нельзя говорить, что поддержка Запада может окончиться. Политическая воля по поддержке Украины и в 2024 году существует. В противном случае, отсутствие этой финансовой помощи или ее части придется компенсировать двумя путями.

Об этом сказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса в эфире телемарафона 17 декабря.

"Конечно, когда мы говорим о 2025 году, то мы все живем под риском Трампа (45-й президент США Дональд Трамп, который обещает продолжить борьбу на выборах 2024-го — ред.). И там уже есть большая неопределенность", — объясняет Фурса.

Однако, по его словам, пока и американские, и европейские партнеры сохраняют политическую волю поддерживать Украину.

Два пути Украины без поддержки партнеров

Если бы не было финансовой помощи Западу или ее части, то это пришлось бы компенсировать двумя путями. По словам экономиста, первый и основной путь – печатание денег, который неизбежно приведет к динамической инфляции.

"То есть включать станок Национального банка. Последствия этого мы можем себе представить. На рынок поступает необеспеченная гривна, затем это приводит к девальвации, что в свою очередь влечет очень динамичную инфляцию", — пояснил Фурса.

Второй путь, по словам специалиста, – сокращение государством расходов.

"Минфин был бы вынужден искать пути сокращения расходов. Сейчас затраты есть только на оборону и социальную сферу. И поскольку мы никак не можем сокращать расходы на оборону, то пришлось бы сокращать расходы на социальную сферу. А так благодаря западной поддержке у нас есть уникальная ситуация, когда, например, пенсии выплачиваются и даже увеличиваются", — добавил Фурса.

Напомним, ранее советник президента Олег Устенко отмечал, что в случае прекращения финпомощи Западом Украине на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов. По его словам, дефицит государственного бюджета в 2024 году будет ориентировочно составлять 40 млрд долларов.

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