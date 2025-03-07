Если бы не действия СБУ, то север Украины мог остаться без света: эксперт о задержании наводчиков ГРУ

На фоне обстрелов в последнюю ночь эксперт подчеркивает, что последствия для энергетики могли быть значительно хуже.

Если бы Служба безопасности не задержала российских наводчиков в трех областях, то без света мог бы остаться весь север Украины.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

На фоне обстрелов в последнюю ночь эксперт подчеркивает, что последствия для энергетики могли быть значительно хуже.

"На дворе март, а самые апокалиптические прогнозы, относительно "зимы без света и тепла" не сбылись. Почему россиянам не удался их план? Кроме ракетных обстрелов, по энергетике должны были бить и шахеды. Однако для них нужна очень точная работа наводчиков. А с наводчиками у россиян как раз проблемы. На днях контрразведчики Службы задержали агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые действовали в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Если бы не действия СБУ, то север Украины мог остаться без света", – акцентирует политолог.

Эксперт считает, что украинская критическая инфраструктура остается основной целью ударов.

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"Последствия от действий этих наводчиков могли бы действительно быть критическими – сотни тысяч людей оставались бы без света. Именно поэтому работа на опережение для СБУ является приоритетом", – пишет Голобуцкий.

"Подчиненные Малюка предотвратили ущерб на миллиарды гривен, поскольку находились на шаг впереди россиян. Поэтому задерживают подобных наводчиков, взрывателей, поджигателей до того, как они успевали выполнить задачу кураторов", – резюмирует политолог.

Ранее стало известно, что контрразведчики Службы задержали агентов российской военной разведки. Двое киевлян готовили серию воздушных атак России на высоковольтные электролинии. Это привело бы к обесточению областей.

Напомним, утром 7 марта министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

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