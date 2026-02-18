"Если бы не люди, были бы десятки смертей": что известно о спасении животных в приюте в Кропивницком (фото, видео)

Бездомные животные Кропивницкий

После сильного паводка в Кропивницком, который затопил приют для животных «БИМ», десятки собак и кошек оказались под угрозой смерти. Администратор приюта Светлана Лукьянчук рассказала о драматических событиях последних дней и безграничной человеческой помощи, которая спасла животных.

Об этом она написала на странице в Facebook.

«Если бы не люди, были бы десятки смертей. Даже если бы мы открыли все вольеры, они бы не пошли никуда», — отметила Лукьянчук. Волонтеры и местные жители работали без сна двое суток: сначала более пяти часов находились по пояс в ледяной воде, а потом еще семь часов в мокрой одежде при температуре минус шесть градусов на улице. «До сих пор не понимаю, как сегодня все целые пришли в приют. Видимо, адреналин — крутая штука», — добавляет она.

По словам администратора, люди буквально спасали животных в руках, организовывали перевозку кормов, вещей, горячего чая и еды. «Мы уже на автопилоте шли домой, а ребята там командовали: это вот в ту машину, мусор сюда, паллеты туда, везем вещи и корм на склад», — описывает Светлана. Вчера ночью, когда волонтеры вышли на крыльцо дома, они увидели длинную светлую дорожку вдоль дороги вокруг приюта — сотни автомобилей людей, которые пришли на помощь.

Несмотря на героические усилия, есть потери. Среди погибших — кошка Анфиса со спинальной ходьбой и собачка Жулька из Донецкой области. «Полностью принимаю на себя ответственность за смерть кошки. Сначала воды не было совсем, а через два часа она поднялась быстро. Анфиса не смогла подняться наверх», — говорит Лукьянчук. Жульку, которая не выходила из будки, не удалось спасти.

Волонтеры просят людей, которые временно взяли животных домой, прислать фото и сообщить, будут ли оставлять их или вернут после стабилизации ситуации. Контакты для сообщений: 0953202146, 0666726430. После снижения уровня воды все животные, даже те, которых вывезли в другие города, смогут вернуться в приют.

Сегодня работники приюта продолжили извлекать животных из вольеров. Те, кто остался, преимущественно дикие и агрессивные, но для них организовали островки из поддонов, лежаки из соломы и достаточно еды. Склад, который не спасали во время паводка, получил повреждения, однако уже доставлено много кормов и вещей для животных.

«Новости на утро 18.02 Уровень воды падает, в передней части приюта до колен, сзади возле леса уже есть сухие участки! У нас сейчас 26 собак на улице и 42 в доме», — написала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кропивницком сильные дожди и внезапное потепление привели к затоплению приюта для животных. В вольерах было почти 200 собак,а вода уже подступала к помещениям заведения.