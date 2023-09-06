"Если бы не такие бл*ди, как ты, здесь давно била бы Россия": волонтер пожаловалась на полицейского в Днепре

Украинская волонтер Ксения Быкова пожаловалась на капитана полиции, который остановил ее автомобиль на одном из блокпостов Днепра, намекал на взятку и агрессивно отреагировал на замечания относительно русского языка общения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, у полицейского были формальные основания для того, чтобы оформить админпротокол — у нее не было техпаспорта и страховки на автомобиль, который к тому же был поцарапан и с трещинами на стекле, учитывая, откуда он возвращался.

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В то же время он увидел удостоверение волонтеров и именно это, по ее мнению, подтолкнуло его к предложению "договориться".

“Я выбрала штраф. Здесь все честно, виновата – заплати государству”, — отметила Ксения Быкова.

Согласившись на уплату штрафа, волонтер сделала замечания из-за русского языка общения представителя полиции.

"Если бы не такие бл*ди, как ты, здесь давно била бы Россия", — вызверился на нее полицейский.

По информации волонтера, зовут капитана полиции Коробков Андрей Николаевич. Она также опубликовала фото полицейского автомобиля, остановившего волонтеров на блокпосту.

Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии "24 каналу" сообщила, что по указанному факту назначена служебная проверка.

Напомним, 29 августа в Днепре полицейский застрелил местного жителя, который вместе со своей подругой сопротивлялся во время задержания. Конфликт между патрульными и парой сняли на видео дети погибшего, сидевших в автомобиле. Драку и стрельбу также зафиксировали боди-камеры правоохранителей.

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