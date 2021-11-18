"Если бы не те столбы, мы бы детей хоронили": в Польше авто вылетело на тротуар и сбило влюбленную пару украинцев

"Если бы не те столбы, мы бы детей хоронили": в Польше авто вылетело на тротуар и сбило влюбленную пару украинцев

Пострадавшие украинцы несколько дней пробыли в варшавской больнице и отправились долечиваться в Украину.

В столице Польши Варшаве в результате ДТП пострадали два украинца. Парень с девушкой прогуливались по вечернему городу, когда в них на бешеной скорости влетело авто. Спасли пару от смерти ограждающие столбы.

Также читайте В Польше хирург после операции не зашил пациента: ситуацию спасала медсестра

Об этом ТСН рассказал отец пострадавшего 23-летнего украинца Валерий.

По его словам, сын с подругой уехали в Польшу навестить друзей. В Варшаве в первый же день 5 ноября они шли по тротуару возле площади Банковая рядом с кинотеатром Миранув, когда 33-летний водитель автомобиля Mercedes на бешеной скорости вылетел на тротуар, сбил ограждающие столбцы и влетел в пешеходов.

Оказывать первую помощь пострадавшим стали очевидцы. Они вызвали скорую и спасателей.

"У сына сломанные пальцы на руке, сломаны 5 ребер, трещины в поясничном отделе. У девушки ушибы колена, сломанные пальцы на руке. Ее по касательной авто прошло, а сын "поймал" его так, что от удара он отлетел и упал на спину. У него такие синяки на спине, что страшно смотреть, — рассказывает ТСН.ua Валерий.

Фото: Marta Woźniak

Отец пострадавшего пожаловался на медицинскую систему в Польше. По его словам, когда молодых людей доставили в больницу, они несколько часов находились в коридоре, где размещают бездомных. Медицинскую помощь украинцам не оказывали несколько часов.

"Больница, куда их госпитализировали, ужасная. Дети больше 10 часов просидели, пока на них обратили внимание. Потом таки наложили гипс, и на этом все. К ним в польской больнице фактически 3 дня никто не подходил. Девушка приехала и рассказывает, что перед наложением гипса ей даже не промыли руку, а так и загипсовали сверху на грязь и кровь. Я, честно говоря, не ожидал такого от европейской медицины", — говорит отец парня.

Фото: Marta Woźniak

После пребывания в медучреждениях пострадавшие в ДТП вернулись в Украину и здесь долечиваются.

"Мы пошли по кругу, один хирург, второй, торакальный хирург, нейрохирург. Сыну частично финансово помогли друзья. Ему теперь долго придется лечиться, на работу он выйти не может. В выписке из польской больницы написано, что он получил травмы в результате ДТП. В Украине автоматически, когда человек попал в ДТП, передают данные в полицию. У нас в предоставленных документах ни слова о полиции не было. На месте происшествия были только спасатели и скорая. Водитель летел на скорости где-то 100 км/ч. Если бы не оградительные столбы, то мы бы детей хоронили", – говорит отец пострадавшего парня.

Напомним, что в Польше в городке Котово гражданин Украины попал в ДТП на грузовике. Он взлетел с дороги на месте строительства моста и частично упал в воду.

Читайте также: