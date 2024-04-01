Если бы победил Порошенко, то полномасштабного вторжения не было б – Безуглая удивила заявлением

Безуглая считает, что "хорошо это или плохо – оценивать каждому".
Нардепка "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что полномасштабного вторжения РФ в 2022 году могло бы не быть, если бы на выборах президента в 2019 году победил Петр Порошенко.
Об этом депутат написала в Facebook.
Безуглая напомнила, что пять лет назад, 31 марта 2019 года, состоялись выборы президента Украины.
"Наша дикая демократия все же демократия, и каждые выборы меняют судьбу страны. Я лично считаю, что если бы победил Петр Порошенко, то полномасштабного вторжения сейчас не было бы. Дальше развивали бы Минские договоренности, особый статус "Донбасса" и империю Медведчука. О Крыме, который бескровно отдали в 2014-м, молчали бы вообще, не то что разрушать там их флот. Россия, как и почти три десятилетия (а еще раньше, столетия!) до того, крепко бы держала нас своей колонией и сохраняла почти приличную репутацию в мире.
Хорошо это или плохо – оценивать каждому. Для судьбы отдельной семьи, страны, цивилизации. Ведь в СССР, если не заикался о свободе, можно было прожить вполне комфортную стабильную жизнь с соцпакетом, жигулями и "Артеком", – написала нардепка.
Такое заявление Безуглой вызвало удивление у пользователей соцсетей.
"Я понимаю, зачем тезис о том, что при Порошенко не было бы вторжения большого, разгоняют сторонники самого Порошенко. Но услышать такое от Марьяны Безуглой – неожиданно. Интересная позиция 1 апреля", – отметил журналист Виталий Червоненко.
Напомним, нардепки Марьяна Безуглая и Галина Третьякова внесли в Раду законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за "присвоение государственных функций". Буквально документ предусматривает наказание в случае, если определенная общественная организация (не являющаяся специальной миссией) отправляет без согласований гражданина, который контактирует с иностранными партнерами.
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