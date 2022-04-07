Президент Украины подчеркнул, что нужно больше санкций, они должны быть более смелыми.

Если бы международные санкции против России работали на 100%, то не пришлось бы объяснять, почему они важны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 7 апреля.

В то же время Зеленский назвал наиболее действенную санкцию против России.

"Мы будем распространять свою смелость. Мы начнем специальную глобальную кампанию: будем учить мир быть не чуть-чуть, а на полную смелыми, как мы, как украинцы. Определенные результаты уже есть. Прежде всего, они проявляются в действующих санкциях против Российской Федерации, но в том-то и и дело, что результаты пока только определенные. Еще не такие, как нужно, чтобы остановить Россию, чтобы остановить войну", — подчеркнул он.

Президент Украины обратил внимание, что уже не первый день в средствах массовой информации говорят не о том, как реально действуют санкции против РФ, а о том, почему эти санкции важны.

"Вроде бы сами себя убеждают, что ввели правильные вещи, что примененных ограничений достаточно", — отметил он.

Зеленский отметил, что если бы санкции работали действительно на 100%, то и не пришлось бы объяснять так подробно и придирчиво, почему они важны.

"Поэтому еще раз подчеркиваю: нужно больше санкций, нужны еще более смелые санкции. Смелость должна быть критерием оценки решений. Смелость и практичность. Прежде всего Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшая санкция против России из всех, которые только могут быть", — резюмировал президент.

Обращение Владимира Зеленского в конце 43-го дня войны

Напомним, в четверг, 7 апреля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России из-за того, что она пошла войной против Украины.

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