Если бы Украина была в НАТО, войны с Россией не было бы — Зеленский

Если бы Украина была в НАТО, войны с Россией не было бы — Зеленский

Глава государства также сказал, что мы могли бы воевать совместно с сильными соседями, будь Украина членом Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войны с Россией могло бы не быть, будь Украина членом НАТО.

Об этом он сказал в интервью APNews.

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По словам главы государства, если бы Украина была членом НАТО, мы могли бы воевать против захватчиков бок о бок с сильными соседями. В то же время после секундной паузы президент добавил, что членство Украины в Альянсе позволило вообще избежать войны на нашей территории.

"Если бы мы были в НАТО – этой войны не было бы. Или она бы иначе развертывалась", – заявил Зеленский.

Глава государства отметил также важность дипломатии. Это, по его словам, позволит избежать еще большего количества жертв и среди украинцев и среди самих россиян.

Напомним, Североатлантический альянс разрабатывает планы, позволяющие отразить вторжение России в случае ее агрессии.

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