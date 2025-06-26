Если бы выборы были сейчас: кого украинцы избрали бы президентом

Выборы в Украине пока невозможны / © УНИАН

Выборы в Украине должны состояться после завершения военного положения.

Такое мнение высказали 57% украинцев в ходе совместного социологического исследования Института стратегических исследований и прогнозов «Янус», Центра SOCIS и проекта «Барометр общественных настроений».

Согласно ответам респондентов, лидирует действующий президент Владимир Зеленский. Дальше — Валерий Залужный, потом Петр Порошенко.

Список поклонников выглядит так:

Владимир Зеленский — 21,8%

Валерий Залужный — 19,6%

Петр Порошенко — 4,5%

Дмитрий Разумков — 3,8%

Кирилл Буданов — 3,7%

Также более 3% набрали кандидаты Андрей Билецкий и Юлия Тимошенко.

По данным опроса, еще 4,3% поддерживают только местные выборы, 33,1% считают, что выборы нужно отложить, а 5,1% не определились или отказались отвечать.

Отметим, если бы не полномасштабное вторжение России, то уже в октябре 2023 года в Украине должны были состояться очередные парламентские выборы. А в марте 2024-го — президентские. Однако закон о военном положении четко предусматривает, что осуществлять голосование в условиях военного времени нельзя.

Да и Конституция, как утверждают многие известные юристы, также не позволяет голосовать во время войны.

Владимир Зеленский отмечает, что выборы в Украине состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог 1 февраля заявил, что при достижении соглашения о прекращении огня с Россией в ближайшие месяцы, США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы до конца года.

В Офисе президента отреагировали на это заявление спецпредставителя Трампа.

«Если план Келлога — это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план. Путина не запугивают эти две вещи», — заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

В Центральной избирательной комиссии объясняли: президент исполняет свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного главы государства, а какие-либо выборы во время действия военного положения, согласно законодательству, не проводятся.