Если бы Зеленский и Залужный боролись за кресло президента, то результаты были бы почти тождественными – СМИ

Закрытый опрос свидетельствует, что пока других конкурентов у Зеленского нет.

По результатам неопубликованного соцопроса группы "Рейтинг", если бы во второй тур президентских выборов в Украине вышли действующий глава государства Владимир Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный, результаты были бы почти тождественными — у Зеленского — 42%, у Залужного — 40%.

Об этом свидетельствуют результаты закрытого опроса соцгруппы "Рейтинг", говорится в статье Украинской правды: "Война против политики. Что действительно происходит между Зеленским и Залужным”.

Несколько дней назад один из близких к Офису президента telegram-каналов показал президентские политические рейтинги, в которых Зеленский в первом туре получает около 47% голосов среди определившихся.

Закрытый опрос / Фото: Социологическая группа "Рейтинг"

УП получила доступ к полным данным того исследования, проведенного, но не опубликованного, группой "Рейтинг".

По результатам закрытого опроса, если действующий президент выходит во второй тур с генералом Залужным, этот второй тур Зеленский может не выиграть.

Закрытый опрос / Фото: Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос свидетельствует, что пока других конкурентов у Зеленского нет.

Исследование проводилось 3–7 ноября 2023 года. Были опрошены 2 тысячи респондентов (1 тысяча методом личного интервью и 1 тысяча с помощью телефона). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, по информации от источников "Украинской правды" Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, что мешает Залужному командовать всей армией.

Читайте также: