"Если бы знал, поехал бы 30 лет назад": Комаровского возмутила работа языкового омбудсмена

"Если бы знал, поехал бы 30 лет назад": Комаровского возмутила работа языкового омбудсмена

Педиатр считает, что должность языкового омбудсмена "унижает Украину в век толерантности".

Доктор Евгений Комаровский заявил, что если бы он знал, что в Украине будет языковой омбудсмен, он бы покинул страну еще 30 лет назад.

Об этом он сказал на канале "Украина 24".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы поехал и забрал всю свою семью. Но мы все молчим", — заявил Комаровский.

Педиатр считает, что должность языкового омбудсмена "унижает Украину в век толерантности".

"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в XXI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных... Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", — отметил педиатр.

Напомним, закон о языке признали конституционным. Такое решение приняли судьи КСУ. Законопроект о функционировании украинского языка как государственного Парламент принял еще два года назад, однако депутаты, преимущественно из оппозиционного блока, утверждали, что языковой закон направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств, а также ущемление граждан по языковому признаку.

При этом в колледже Черноморская преподаватель назвал украинский язык "псячем".

В Харькове же продавщица одного из магазинов отказалась обслуживать женщину на украинском языке.

"Продавщица бросила мне мои сто гривен и отобрала товар, потому что я говорю на украинском. Она призналась, что сама "понаехала" с Мордора, а меня отправила в "Бандерштат", — рассказала Оксана Хвиля.

Новости Украины: КСУ признал конституционным закон о языке

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