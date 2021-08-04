"Если бы знал, поехал бы 30 лет назад": Комаровского возмутила работа языкового омбудсмена

Педиатр считает, что должность языкового омбудсмена "унижает Украину в век толерантности".
Доктор Евгений Комаровский заявил, что если бы он знал, что в Украине будет языковой омбудсмен, он бы покинул страну еще 30 лет назад.
Об этом он сказал на канале "Украина 24".
"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы поехал и забрал всю свою семью. Но мы все молчим", — заявил Комаровский.
Педиатр считает, что должность языкового омбудсмена "унижает Украину в век толерантности".
"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в XXI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных... Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", — отметил педиатр.
Напомним, закон о языке признали конституционным. Такое решение приняли судьи КСУ. Законопроект о функционировании украинского языка как государственного Парламент принял еще два года назад, однако депутаты, преимущественно из оппозиционного блока, утверждали, что языковой закон направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств, а также ущемление граждан по языковому признаку.
При этом в колледже Черноморская преподаватель назвал украинский язык "псячем".
В Харькове же продавщица одного из магазинов отказалась обслуживать женщину на украинском языке.
"Продавщица бросила мне мои сто гривен и отобрала товар, потому что я говорю на украинском. Она призналась, что сама "понаехала" с Мордора, а меня отправила в "Бандерштат", — рассказала Оксана Хвиля.