"Если "чур не я" – то хоть не мешайте": боец резко высказался о разделе армии на "хорошую" и "плохую"

Нельзя разделять армию по функциям подразделений на "хорошую" и "плохую". Грустной славы ТЦК – такая же органическая часть армии, как и боги ПВО.

Об этом в колонке "Украинской правды" написал военный Артем Чапай.

"Между прочим, аргументы о "исключительно кадровой армии" во время широкомасштабного вторжения или противоположные гениальные идеи "поднять зарплаты, крестьяне пойдут" – тоже детские. Помните, в детском саду была игра "Чур не я!"?", – отмечает он.

В армии кто-то выполняет одну работу, а кто-то совсем другую. Войско – единственный организм, хоть и далекий от идеального. Поскольку определены подразделения или военнослужащие с определенными функциями – значит, они нужны. Нет такого, что штурмовики хорошие, а радиоэлектронная борьба плохая. Нет такого, что артиллеристы дальше в тылу, чем глубинная разведка – значит, артиллеристы нашли себе теплое место.

"Перестаньте разделять ВСУ на "хороших" и "плохих". Это не просто вредно – это по-детски и, повторюсь, тупо. Во всех подразделениях служат разные люди: классные, подлецы, а преимущественно – просто каждый со своими приколами, тараканами в голове, противоречивыми эмоциями и желаниями. Как я. Или как вы. Такие же", – призывает Чапай.

А если вы все же "по собственному опыту" (а чаще "собственным опытом" будут специально подобраны под вас алгоритмами видео) так сильно ненавидите ТЦКшников – специально для вас уже разработаны способы максимально их избежать. К примеру, вместо ТЦК пойти в крутой рекрутинговый центр. Или хотя бы на lobbyx.army или другой подобный ресурс. Да и знакомых в частях есть, наверное, у каждого уже достаточно.

"Ведь защищают вас и ваши семьи уже два года не "боги" и не "котики" — безразлично, служат ли они в ПВО, в штурмовых бригадах, в ТЦК или в РЭБ. Защищают вас все это время одноклассники, друзья, коллеги", кумовья, сваты, братья.Такие же, как вы. Не лучше. И не хуже. Может, их таки нужно будет, бл**ь, наконец-то заменить. А если "чур не я" – то хоть не мешайте", – подытожил военный.

Ранее стало известно, сколько действительно участников боевых действий работает в ТЦК.

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