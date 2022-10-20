Если долго не будет света — будет ли работать мобильная связь и интернет и как долго

Мобильная сеть Украины на случай отключения электроэнергии имеет достаточный запас прочности. Что будет с интернетом в случае исчезновения электричества на длительное время, можно ли будет звонить по телефону, отправлять сообщения — читайте в материале ТСН.ua.

Будет ли работать мобильная связь в случае исчезновения электроэнергии, если да, то как долго, что будет с интернетом, — объясняет начальник технического департамента Центр Vodafone Игорь Зазулик.

Все базовые станции мобильной сети имеют резервные источники питания, которые автоматически включаются при прекращении электроснабжения. Такие источники питания – батареи — могут обеспечивать работу мобильной связи в среднем в течение 4–5 часов.

Если и дальше нет света, работу сети обеспечивают генераторы, которыми снабжены все базовые станции и важные узловые площадки. Время работы генератора зависит от характеристик обслуживаемого им объекта и от пополнения горючего. Одна заправка генератора обеспечивает работу сети от 8 часов до 2 суток.

При отключении света выключаются Wi-Fi роутеры в домах и исчезает домашний интернет – и пользователи массово переходят на мобильный интернет. Понятно, что из-за этого мобильная сеть перегружена. Поэтому скорость мобильного интернета снижается.

В случае, если сеть определенного оператора недоступна, может воспользоваться услугой национального роуминга. Для этого в настройках телефона должен быть установлен автоматический выбор сети.

Напоминаем рекомендации, которые помогут дольше всего сохранить заряд смартфона.

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