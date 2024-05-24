"Если ее калитку не прикроют...": военный разнес Безуглую и сделал громкое заявление о мобилизации

Военнослужащий, ветеран АТО, блогер Алексей Петров, который после начала полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину, жестко высказался о нардепке Марьяне Безуглой, ее высказывании и мобилизации.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Ты идешь по улице. Видишь огромные рекламные бигборды. Присматриваешься. Все больше и больше призывов присоединиться к войску. Здесь тебе и десант! Здесь тебе и морская пехота! Здесь тебе и все что хочешь. Только выбирай. Хотя… Я согласен. Этой информации недостаточно, чтобы сделать важный выбор. Наверное, самый важный в жизни. И уже можно обратиться в рекрутинговые центры. Даже в одном, очень важном подразделении, словно можно пройти пробный курс. Ну, потянешь или нет, их нагрузка…», — пишет военный.

“Комбриги. Комбаты. Ротные и взводные круглосуточно ломают голову, как привлечь будущих специалистов в свое подразделение. Как обеспечить хотя бы восемьдесят процентов наполненность штатного расписания? И здесь! Неожиданно! На стену! Выпрыгивает! Марьяна!”, — добавляет он.

Петров продолжил: «И начинает, брызгая слюной во все стороны, вешать генералам ярлык… мясник! Что в таком случае делает человек, который еще пять минут назад искал адрес рекрутингового центра? Вопрос риторический! Кто сейчас скажет. Обязательно скажет, «Да, что вы на эту взбалмошную обращаете внимание?». Можно было бы пройти мимо, если бы Марьяна не была депутатом ВРУ от правящей политической силы. А умные люди говорят так, «Дурень – опасен! А дурак с полномочиями — опаснее вдвое».

Военный отметил, что "если ее калитку не прикроют, на вопросах мобилизации можно ставить крест".

“И кто сейчас скажет, «Так что Петров? Генералы действительно мясники?»… «Нет», отвечу я! Дело в другом. Да не бывает, еще четыре месяца назад генералу поют хвалебные оды, а потом херак, и уже… Этот мясник. Давайте нового! Молодого! Перспективный! Так в чем же тогда дело? Мне в голову приходит только одно… Кто-то наверняка начал понемногу забивать на бессмысленные военные хотелки Банковой”, — резюмировал он.

Напомним, нардепка Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в том, что он никоим образом не отреагировал на ее непубличные обращения и проигнорировал критические проблемы. Также она "набросилась" на окружение Сырского.

Также она заявила, что ни бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ни действующий Александр Сырский не сделали ничего для того, чтобы подготовить Харьковскую область к возможной агрессии со стороны России.

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