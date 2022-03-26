Если хочется домой: советы для родителей и детей, которые покинули свои жилища из-за войны

UNICEF дает советы, как стабилизировать свое психологическое состояние в такой ситуации.
Многие люди в Украине покинули свой дом из-за войны. Кто-то ехал мысленно надеясь вернуться через несколько дней или неделю. Но прошел уже месяц войны и многие чувствуют тоску по дому.
UNICEF дает советы, как стабилизировать свое психологическое состояние в такой ситуации.
✅ Не вините себя ни в чем (не уехали раньше, поехали не туда, почему уехали, а не остались и т.д.).
Запомните: во время войны любые принимаемые вами решения о безопасности вашей семьи являются правильными.
✅ Отслеживайте негативные мысли и выделите время на них, переключайте себя на положительные мысли/воспоминания.
Фокусируйтесь на положительных воспоминаниях, являющихся для вас поддержкой.
✅ Если отслеживаете, что вы застряли на какой-либо мысли, переключите себя на простое действие, например, помойте посуду.
✅ По возможности поддерживайте общение с другими людьми, не только смс-сообщениями, но и с помощью видеосвязи.
✅ Отслеживайте собственное дыхание: там, где вы замираете — если вы затаили дыхание или оно поверхностное — положите одну руку на живот, другую на плечо и начните дышать животом.
✅ Дайте себе возможность прожить эмоции — воспоминания о доме, работе, оставшихся близких, могут вызвать печаль, тревогу, страх — позволяйте себе эти чувства, слезы.
✅ Реагируйте на свои потребности и старайтесь их удовлетворять.
✅Воспоминания о доме и желание вернуться, увидеть близких людей могут вызвать следующие телесные реакции: тремор, трудности с засыпанием, учащенное сердцебиение, спазмы и т.д.
В то же время можно сделать следующее, если тремор — усилить дрожь (попрыгать, потрясти руками и т.д.), если морозит — накрыться одеялом, если трудности с засыпанием — за два часа прекратить просмотр новостей, отслеживать дыхание, обнять близких, которые рядом, сделать глазами восьмерку и т.д.
✅ Отслеживайте негативные поведенческие реакции, например, желание дистанцироваться от всех и изолироваться; приступы агрессии, направленной на себя; употребление алкоголя, мысли типа "Ничего не имеет больше смысла, я все потеряла/потерял", "Меня больше ничего не интересует, я ничего не хочу делать", "Я не смогу найти работу" и т.д.
Если они есть – формируйте новые ритуалы и новые смыслы. Присоединяйтесь к волонтерству, если нет возможности работать, связывайтесь с единомышленниками и т.д.
✅ Ограничьте просмотр новостей, непрерывное чтение социальных сетей.
Выделите время для новостей и читайте новости только из проверенных источников.
✅ Делайте физические упражнения, которые помогут справиться с напряжением и стрессом.
✅ Если вы чувствуете, что ваше состояние не меняется и трудно с ним справиться самостоятельно, крайне важно обратиться за профессиональной психологической помощью.
Читайте также:
- Психология военного времени: что делать, когда уже безразлично опасность
- Как взрослый без психологической подготовки может помочь детям в условиях войны: советы детской психологии
- Как сохранить психическое здоровье во время войны: советы для людей с нарушениями слуха
- Как помочь детям справиться со стрессом во время войны: советы психолога