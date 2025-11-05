Если исчезнет центральное отопление: в Раде ответили, есть ли у государства альтернативы

Отопление и электроснабжение в Украине / © ТСН

Украина работает над внедрением альтернативного теплоснабжения на случай проблем с централизованным. Речь идет о когенерационных установках, которые производят одновременно тепло и электроэнергию, но пока работает только половина имеющихся. Власти инициировали ревизию, чтобы подключить их до существенных холодов.

Об этом народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский рассказал изданию «Телеграф».

Нардеп утвердительно ответил на вопрос, работает ли власть над внедрением альтернативного теплоснабжения на случай проблем с централизованным.

«Бесспорно. Во многих городах и городках — это внедрение когенерационных, газопоршневых и газотурбинных установок, которые кроме производства электроэнергии дают еще и тепло. Есть достаточно много городов, в том числе и мой родной Чернигов, где такие установки уже работают», — рассказал Семинский.

По его словам, накануне этот вопрос поднимался на заседании Координационного энергетического штаба. Была инициирована ревизия таких установок.

Проблемы с когенерационными, газопоршневыми и газотурбинными установками

«Вместе с тем прозвучала информация, что, к сожалению, сейчас из всех имеющихся установок работает пока только половина, и что нужно сделать все необходимое, чтобы подключить их до существенных холодов», — отметил заместитель главы энергетического комитета парламента.

Он объяснил, с чем связаны задержки с подключением упомянутых установок. Дело в том, что подключение требует определенной процедуры, соответственно и времени. Сначала происходит разработка проекта, далее — его утверждение и потом уже подключение.

«При этом обязательно нужно пройти все регламентные мероприятия — я имею в виду согласование соответствующих надзорных органов. Ведь мы хотим, чтобы такие установки работали нормально, без аварийных ситуаций», — добавил Семинский.

Политик также обратил внимание на то, что Украина — первое государство в мире, которое настолько массово внедряет этот тип установок. По его словам, в Европе, США такого опыта нет. Это также является определенным вызовом, однако украинские специалисты достаточно успешно с ним справляются.

Смогут ли эти установки полностью заменить централизованное отопление?

Нардеп признал, что когенерационные, газопоршневые и газотурбинные установки не станут полноценной заменой для централизованного теплоснабжения в городах.

«Конечно, полностью заменить не смогут. Во-первых, у нас нет их в достаточном количестве. Во-вторых, все-таки их основное назначение — дать энергетикам возможность исправить ситуацию при возникновении аварийной ситуации на ТЭЦ или ТЭС. Но тем не менее польза от таких установок весьма значительна», — рассказал заместитель главы энергетического комитета.

По его словам, прежде всего, эти установки сфокусированы на производстве электроэнергии и обеспечении потребностей критической инфраструктуры. Обычно их устанавливают возле теплопунктов, «чтобы покрывать части потребности и в поставке тепла».

«Опять приведу в пример Чернигов — там одна такая установка помогает обеспечить весь город водой, а кроме того может перекрыть примерно 15-20% в поставках электроэнергии и порядка 10-15% тепла», — сообщил Семинский.

К слову, накануне глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал украинцев максимально экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы. Он посоветовал не прогревать помещение до комфортных +20+22 градусов, а «одеть дополнительный свитер». Зайченко отметил, что изменение поведения и перенос использования мощных приборов на непиковое время поможет энергосистеме обеспечить стабильность электроснабжения.