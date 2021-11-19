"Если купили сертификат, признавайтесь": пациентов с коронавирусом в Харькове просят не скрывать псевдовакцинацию

"Если купили сертификат, признавайтесь": пациентов с коронавирусом в Харькове просят не скрывать псевдовакцинацию

За сутки в Харькове и регионе вакцинировались 8,5 тыс. человек.

В медучреждения Харькова с коронавирусом попадают в большинстве своем невакцинированные, но с сертификатами, правда, потом признаются, что прививки не делали.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.

"Выяснить, сколько среди пациентов фактически не вакцинировались, возможности нет. Но мы видим по поведению людей, что такие есть. Когда мы начинаем спрашивать, действительно ли вы вакцинированы — надо назначать различные методы лечения, протоколы — видим, как некоторые люди начинают нервно вести себя. Поэтому если вы не вакцинировались, а купили сертификат и попали из COVID в больничное учреждение, пожалуйста, признавайтесь", — сказала Горбунова-Рубан.

В целом за последнюю неделю количество больных коронавирусом в Харькове уменьшилось.

"К счастью, мы наблюдаем снижение заболеваемости. Вчера у нас было 354 случая, сегодня 437, позапрошлые, прошлые — 390, 397, то есть эти цифры дают нам такую надежду, что мы начали снижаться", — сказала Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, уменьшение количества больных не означает, что нужно расслабляться, а нужно продолжать вакцинироваться. За сутки в Харькове и регионе вакцинировались 8,5 тыс. человек.

Напомним, что Украина будет вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат по меньшей мере 60% взрослого населения.

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