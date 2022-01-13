"Если мы хотим мира, мы должны быть готовы к войне": в МВД Украины предполагают, что Россия может атаковать с моря

"Если мы хотим мира, мы должны быть готовы к войне": в МВД Украины предполагают, что Россия может атаковать с моря

Россия все чаще перекрывает участки воды для движения украинских судов якобы для военных учений.

Первый заместитель командующего ВМС Украины, вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что угроза вторжения России в Украину с моря вполне реальна. В то же время, Военно-морские силы Украины готовы отразить любые попытки вторжения с этой стороны.

Об этом сказал во время интервью Sky News.

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Тарасов отметил, что российский флот и береговая охрана страны ведет более враждебную деятельность на морской границе. Так, по словам первого заместителя командующего ВМС Украины, Россия перекрывает участки воды для движения украинских судов якобы для военных учений.

Кроме того, в МВД Украины с российской стороны фиксируют применение специальных систем, глушащих связь и работу навигации на украинских судах.

По словам Тарасова, в результате этого украинские корабли фактически не могут работать на этой территории. Так, в прошлом месяце 70% украинской акватории были заблокированы, а объем грузов, который может курсировать на этой территории, сократился до рекордных 50% за последние восемь лет. В МВД такие действия назвали "экономической войной" России против Украины.

"Русские силы могут организовать высадку морских десантников. Уровень их подготовки достаточно высок, они постоянно отрабатывают эти действия на полигонах, в том числе и в Крыму. Если такие силы были собраны, мы должны иметь возможность предотвратить их высадку. Учитывая, что они (такие силы – Ред.) существуют, угроза реальна", — подчеркнул Тарасов.

Заместитель командующего ВМС Украины отметил, что именно поэтому Украина сосредоточилась на восстановлении своего военно-морского флота, уничтоженного после захвата Крыма.

"С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии... Мы восстановили их потенциал. На данный момент силы, которые у нас есть на побережье, способны противостоять любому десанту противника", — добавил он.

Тарасов подчеркнул, что если мы хотим мира, мы должны быть готовы к войне.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил планы российского президента Владимира Путина по Украине. Так, по его словам, по плану Путина — осуществить внутреннюю дестабилизацию Украины, а глобально — уничтожить нас как государство.

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