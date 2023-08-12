Если мы не изменим систему, то все равно получим коррупцию – глава НАПК о проверках военкомов

Проверки военнослужащих должны завершить к концу этого квартала. Всего 1395 человек занимают руководящие должности, десятую часть из них проверяют.

Об этом сказал глава НАПК Александр Новиков в эфире национального марафона "Единые Новости".

Следует изменять правила

Предварительно, на следующей неделе НАПК объявит следующие результаты проверок.

"Однако о чем свидетельствуют проверки? О том, что на самом деле большинство работников военкоматов, как и любая другая категория публичных служащих – добродетельны. Те факты нарушений, которые мы устанавливали, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением", – говорит Новиков.

Впрочем, злоупотребления возникают. По словам Новикова, если мы не будем изменять систему, правила и просто назначать других людей даже после фронта, они будут интегрироваться в существующую систему. Мы все равно в результате получим коррупцию.

"Поэтому в первую очередь нужно изменить правила, по которым функционируют центры комплектования и правила пересечения границы. Как связаны центры комплектования и пересечение границы? Центры комплектования выдают справки о непригодности к военной службе, а это как раз основной источник злоупотребления. Эти справки дают право потом покинуть страну", — резюмировал глава НАПК.

Напомним, на фоне скандала с одесским главой ТЦК НАПК начал мониторинг образа жизни военнослужащих. В общей сложности речь идет о 135 проверках.

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