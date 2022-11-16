"Если мы переживем эту зиму, мы победим в войне": Зеленский о защите энергетической системы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил приоритетные для государства направления в работе по защите и восстановлению энергетической инфраструктуры. Он также сообщил о революционной технологии, о которой Украина уже договорилась с США — строительство малых модульных реакторов, которые можно разместить в труднодоступных местах.

Об этом шла речь во время пресс-конференции с представителями СМИ в среду, 16 ноября.

Малые модульные реакторы, которые можно разместить в труднодоступных местах, способны поддержать украинскую энергетическую сеть. Однако это пока пилотный проект.

"Это действительно пилотный вариант, который пробили члены правительства. Я пока не хочу говорить, что завтра заработает эта модель по всему государству, потому что сегодня мы заняты тем, как сделать так, чтобы независимо от того, куда попадает РФ, люди имели тот или иной объем. электричества. Сложная история, начиная с Запорожской атомной станции по выключению блоков, поэтому Украина проделала интересную альтернативную систему поставки электричества", — рассказал президент.

Однако, по его словам, идет работа над тем, чтобы защитить то, что есть, а также восстановить то, чего Украину лишают ежедневно.

"У нас есть два приоритета: есть параллельная сеть, которую мы разработали. И есть приоритет №1 — это восстановление того, что у нас есть. Если мы переживем эту зиму, а мы ее точно переживем, то мы победим в этой войне", – сказал Зеленский.

Напомним, Россия от 24 февраля массированно обстреливает ракетами Украину. Из-за этого период отключения электроэнергии в Украине может возрасти вдвое – до шести-восьми часов за раз.

Украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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