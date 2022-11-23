Если надоел обыкновенный кофе: специи и продукты, которые прекрасно смакуют с ароматным напитком

Если вам надоело добавлять в свой утренний кофе только молоко, стоит попробовать новые вкусы. Этот ароматный напиток откроется с новой стороны, если вы попробуете некоторые продукты и специи. Читайте какие именно в материале ТСН.ua.

Черный перец

Добавьте к любимому утреннему напитку душистый перец горошком. Он не только обладает антисептическими свойствами, но и помогает согреться и получить совершенно новый вкус кофе. Хватит всего 1-2 горошин. Их можно добавлять в турку во время приготовления или непосредственно в кружку, пока горячий напиток. Во втором случае оставьте кофе на несколько минут, чтобы он настоялся. А затем выньте перец.

Кардамон

Эту специю традиционно добавляют кофе в арабских странах. Она действует успокаивающе на нервную систему, полезна для желудка, а также освежает. Потому такой напиток лучше пить в жару. Кардамон отличается ярко выраженным вкусом, поэтому его не нужно много прибавлять: ¼ чайной ложки на одну порцию. Специю следует добавлять непосредственно перед приготовлением напитка.

Лавровые листья

С его помощью можно получить легкий пряный аромат. Но главное – не переусердствовать. На чашку напитка хватит всего лишь одного листика. Лавровые листья добавляют в кофе сразу после его приготовления. Дайте ему немного полежать в напитке, а затем вытащите. Следует обратить внимание, что специя должна быть свежей. Если листья лежали у вас год или больше, вкус может быть неприятным.

Цедра цитрусовых

Цитрусовые (лимон, апельсин) можно добавлять не только в чай. Однако не стоит класть к кофе привычные нам ломтики, лучше измельчить цедру, добавить ее в кофейный порошок, затем варить как обычно.

Мускатный орех

Еще более ароматным напиток станет, если добавить к нему мускатный орех. Такой кофе согревает и стимулирует мозговую активность. Добавляйте специю очень осторожно. Достаточно будет небольшой щепотки, чтобы кофе не горчил. Также вместо обычного молока возьмите кокосовое.

Мед

Заменить сахар в кофе можно с помощью меда. Так напиток станет гораздо более полезным для здоровья. Лучше всего сочетается с миндальным молоком и корицей. Мед нужно добавлять в уже готовый напиток, чтобы он не избавился от части полезных свойств во время варки.

Семена чиа

Оно почти нет вкуса, поэтому его добавляют больше для пользы. Перед добавлением в пищу семян чиа следует замочить на 10 минут в воде. С семенами чиа в кофе отлично будет смаковать веточка розмарина.

Соль

Настоящие гурманы добавляют к кофе соль, которая поможет убрать горечь и раскрыть вкус напитка по-новому. Соль добавляют вместе с сахаром в турку до варки. Ее не должно быть много – только щепотка.

Яичный желток

Этот продукт любят добавлять в кофе в Турции. Он полностью заменяет молоко, мороженое или сливки. Такой кофе отличается более густой структурой и насыщенным вкусом. Для этого желток взбивают с сахаром, затем добавляют в кофе перед самым закипанием. Напиток сразу снимают с огня, пока желток не сварился.

Лаванда

В современных кафе напиток "лавандовый кофе" достаточно популярен. Вы можете попытаться приготовить его у себя дома. Для этого нужно всего лишь добавить к кофе несколько сухих цветочков лаванды, залить водой и готовить привычным способом. Лаванды нужно мало, чтобы она испортила вкус напитка, а лишь подчеркнула его.