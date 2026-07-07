Если не успели в укрытие: эксперт объяснил, где искать самое безопасное место в квартире

Атака на Киев

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Если во время воздушной тревоги нет возможности спуститься к укрытию, важно как можно быстрее перейти к самому безопасному месту в доме. Тренер по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Резниченко рассказал, как в таких случаях могут помочь правило двух стен и так называемый треугольник жизни.

Об этом он сказал в эфире «Киев24».

Резниченко объяснил, что «треугольником жизни» он называет пространство, которое может образоваться у массивной мебели в случае разрушения перекрытий. По его словам, таким местом могут быть участки у холодильника или большого шкафа, способные частично сдержать падение конструкций.

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В качестве примера он привел случай в Тернополе, когда после разрушения дома мужчина, по словам эксперта, выжил, оказавшись в пространстве между холодильником, перекрытием и полом.

«Он оказался именно в этом треугольнике жизни между холодильником, потолком и полом. Там было совсем ограниченное пространство, но тем не менее оно выжило, его спасли», — сказал Резниченко.

Когда работает правило двух стен

Эксперт также отметил, что правило двух стен, по его словам, во многих случаях помогает снизить риски, если человек не может покинуть квартиру.

В то же время, он подчеркнул, что это не касается случаев полного разрушения здания.

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«Вероятность выжить значительно больше, чем если мы будем оставаться в комнатах с окнами. Поэтому лучше всего, если нет возможности спускаться, находиться по правилу двух стен», — объяснил он.

По словам Резниченко, в панельных домах более крепкой конструкцией может быть зона у шахты лифта.

Если же дом монолитный, эксперт считает, что относительно более безопасными могут быть подъезды и лестничные клетки, где также может действовать принцип двух стен.

Атака РФ на Киев 6 июля — последние новости

Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.

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Также во время атаки на Киев россияне попали в многоэтажку в Подольском районе. Жители рассказали о разрушении и моменте удара.

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