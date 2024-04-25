"Если не видите себя украинцем – то сдавайте паспорт": Безуглая о прекращении консульских услуг

Безуглая объяснила, что никто сейчас не заставляет украинцев возвращаться из-за границы, а только обновить свои данные.

Народная депутат Марьяна Безуглая считает, что военнообязанные украинские мужчины, которые находятся за границей, должны выполнять свой долг по защите Родины. В противном случае – отказываться от украинского гражданства.

Об этом она заявила в эфире проекта "Тема с Мосейчук" на youtube-канале Натальи Мосейчук.

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"Эта война не лежит отдельно на плечах власти, президента, военных или волонтеров. Эта война – на плечах каждого, кто принял для себя решение остаться украинцем и что украинцем останутся его дети.

Скажу свое личное мнение: если вы не видите себя украинцами – сдавайте паспорт и идите оттуда. Оставайтесь в другой стране", – сказала нардеп.

Безуглая привела данные опроса, который провела в своих соцсетях.

"Мы понимаем, что это не профессиональное исследование, большая может быть погрешность. Но тенденции отражает. Еще несколько месяцев назад я задала вопрос, готовы ли люди отказаться от гражданства в обмен на немобилизацию? И 70% ответили, что да", – сказала депутат.

Ей возразили другие участники эфира. В частности, военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предупредил, что такие дискуссии во время войны очень опасны.

"Оттолкнуть всегда легче. Потому что будет, как в России – эти плохие, а эти хорошие. Нужно найти такую формулу, которая очень сложная. И правильного ответа, как ее найти, нет. Чтобы, с одной стороны, людей мотивировать вернуться, а с другое – не заставить их бежать сдавать паспорта", – сказал он.

Мусиенко подчеркнул, что раздел украинцев на категории только ослабит Украину:

"Им не продлили паспорта, вот видите, какие они "негодяи". Они уехали, они сейчас не здесь, не страдают сейчас со мной. И, в принципе, они нам не нужны. Потому что мы так дойдем, что останется одна категория – эти молодцы, эти герои. А эти все были плохими. И этого нельзя допустить".

Марьяна Безуглая объяснила, что никто сейчас не заставляет украинцев возвращаться из-за границы.

"Все, за чем к ним обращаются – это обновить свои данные. В первую очередь для чего: есть пул, на кого можно надеяться. Так приди, обнови эти данные, и мы будем знать, что ты – за границей", – сказала нардеп.

Также Безуглая отметила, что видела возмущение украинцев в консульствах в Польше, но не видела акции протеста украинцев в этой стране, когда поляки блокировали границу.

"Насколько они себя осознают украинцами? Может, они хотят раствориться в европейской среде и забыть", – добавила она.

В свою очередь Наталья Мосейчук отметила, что власти нужно понять – такая категория украинцев тоже есть и за них нужно бороться.

"И если Украина хочет, чтобы они приехали потом (после войны – Ред.), то даже за таких нужно бороться. Вы думаете, что в Америке или Британии таких нет?" – подчеркнула Мосейчук.

Напомним:

МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям с 23 апреля временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

В Сети раскритиковали известие о прекращении консульских услуг мужчинам.

Финансовый эксперт и блогер Сергей Фурса считает, что такие действия усилят демографическую проблему, если эти мужчины не вернутся домой хотя бы после войны.

Украинский активист, волонтер и офицер ВСУ Мирослав Гай тоже поддержал такое мнение.

Нардеп Ирина Фриз считает, что это решение "продолжает насаждать нарратив об украинцах как о нации уклонистов".