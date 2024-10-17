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Если необходимо будет мобилизовать женщин, чтобы уберечь Европу от войны, мы сделаем это – Залужный

Если необходимо будет мобилизовать женщин, чтобы уберечь Европу от войны, мы сделаем это – Залужный

При каком условии Украина может объявить мобилизацию женщин: Залужный ответил / Фото: ТСН.ua

Валерий Залужный допустил мобилизацию женщин в Украине.

Посол Украины в Великобритании, бывший командующий украинской армией Валерий Залужный не исключает, что в ряды ВСУ придется мобилизовывать и женщин.

Об этом он сказал в своем выступлении в аналитическом центре Chatham House в Лондоне.

"Если нам необходимо будет мобилизовать женщин, чтобы уберечь Европу от войны, мы конечно сделаем это. Но я думаю, мы должны предотвратить это – полномасштабную войну в Европе, которая началась в 1939 году, но другими путями, не призывая украинских женщин", – заявил эксголовком.

Ранее украинский журналист Виталий Портников предупредил, что если война с РФ будет продолжаться еще несколько лет, в армию придется набирать женщины.

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