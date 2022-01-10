Если нет стажа, работал неофициально: какой будет пенсия - ответ Минсоцполитики

Многие украинцы предпенсионного возраста сейчас интересуют вопрос: будет ли пенсия, если нет стажа? В Украине люди, которые не работали, работали неофициально или не смогли накопить необходимые 15 лет стажа до выхода на пенсию, получают одинаковые выплаты (уровни минимальному прожиточному минимуму). С какого возраста можно начать получать пенсию, если нет стажа или если вы не работали официально — рассказала министер социальной политики Марина Лазебная.

Если у человека есть страховой стаж, но для получения права на пенсионные выплаты его не хватает (менее 15 лет), он может рассчитывать на минимальный размер пенсии. Он привязан к прожиточному минимуму, который сегодня составляет 1934 грн. Раньше она называлась "социальной". При чем получать такие выплаты человек начнет не в 60 лет (как лица с полным стажем), а в 63 года.

Если человек нигде не работал официально (то есть у него вообще нет страхового стажа), он будет получать пособие, а не пенсию. Лазебная отмечает, что она называется "государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию". Ее размер также привязан к прожиточному минимуму (1934 грн). Но начать получать ее можно только с 65-летнего возраста.

Стоит обратить внимание, что категория населения, которая не работала вообще или работала неофициально, на качественные программы повышения размера помощи рассчитывать не может. Министер утверждает: “Рост там будет очень маленький. Это просто минимальная гарантия. Поэтому всегда лучше идти на полноценную трудовую пенсию.

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