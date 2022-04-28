Если нет возможности пойти в ЦНАП для получения админуслуги: вводится новый проект

Чтобы обеспечить людям доступ к админуслугам, которые из-за войны или болезни не могут посещать ЦНАПы, будут использовать передвижные рабочие места (мобильные чемоданчики) Центра предоставления административных услуг.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Мобильные рабочие места администратора ЦНАП используются в пилотных общинах и получили название "мобильных, цифровых чемоданов". Благодаря таким чемоданам украинцы, которые не могут самостоятельно посетить из за войні, из-за того, что им трудно передвигаться, Центры предоставления административных услуг, будут обеспечены доступом к ним.
Кто может пользоваться услугами мобильных чемоданов:
• люди с инвалидностью,
• люди старшего возраста,
• люди, находящиеся на лечении,
• проживающие в отдаленных населенных пунктах.
В рамках пилотного проекта, цифровые чемоданы будут доступны в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях.
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