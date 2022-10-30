"Если никто не поверил в боевых комаров, вернемся к угрозам голодом": Подоляк о расторжении РФ зернового соглашения

Накануне Россия заявила, что останавливает действие "зернового соглашения" из-за повреждений кораблей Черноморского флота РФ, а в атаке на свой флот обвинила Украину и Великобританию.

На очередной шантаж РФ по поставкам украинского зерна в другие страны отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Российкая классика: "Наша пісня гарна й нова – починаймо її знову". Если никто не упал на колени после заявлений о "грязной бомбе", боевых комарах и минировании дамбы, вернемся к угрожаемым голодом бедным странам и разорвем зерновое соглашение. Гопник – он и в Африке гопник…", — написал Подоляк.

Российская классика: «Наша песня хороша и новая – начинаем ее снова». Если никто не упал на колени после заявлений о «грязной бомбе», боевых комарах и минировании дамбы, вернемся к угрожаемым голодом бедным странам и разорвем зерновое соглашение. Гопник – он и в Африке гопник… — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 30, 2022

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в сентябре. Он подчеркнул, что РФ намерена вызвать масштабный голод.

В ООН также отреагировали на выход России из "зернового соглашения". РФ призвали воздержаться от подобных действий. потому что, мол, такие действия РФ могут поставить под угрозу доступ к пище для миллионов людей.

Отметим, что Украина не подписывала прямые договоренности с РФ. В июле "зерновое" соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.

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