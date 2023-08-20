Если ночью была тревога – нужно ли утром отправлять ребенка в школу: ответ Министра образования

Оксен Лесной ответил, нужно ли ребенку с утра идти в школу, если ночью была тревога и пришлось сидеть в укрытии.

Россияне продолжают обстреливать Украину днем и ночью. Во время тревоги нужно находиться в укрытии.

Многих родителей, которые во время тревоги ночью находятся с ребенком в укрытии, с началом учебного года все больше беспокоит вопрос — нужно ли утром отправлять ребенка на первый урок.

На сегодняшний день нет какого-то нормативного документа, нужно ли отправлять детей в школу после ночи сиденья в укрытии из-за воздушной тревоги.

Этот вопрос нуждается в ответе в рамках здравого смысла, считает Министр образования Украины Оксен Лесной.

Нужно ли ребенку идти в школу после ночной воздушной тревоги

По мнению Лесного, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Уставший и не выспавшийся ребенок не сможет сконцентрироваться и нормально воспринимать учебный материал. Иногда даже взрослым сложно сфокусироваться после бессонной ночи, что говорить о детях.

Как отмечает Оксен Лесной, пропустить занятия и догнать эту тему позже — это нормально. Это можно сделать на платформе Всеукраинской школы онлайн.

А если ученик из-за ночной воздушной тревоги пропустил контрольную или самостоятельную работу, то педагоги должны предоставить возможность сдать работу.

Если обучение дистанционное, урок начался и тревога тоже - что делать учителю

Что делать учителю, ведущему урок дистанционно, и у него началась тревога, а у детей в классе нет? Конечно прервать занятия и идти к укрытию.

Если есть возможность, продолжить занятия по хранилищу. Если нет – это не страшно, главное, чтобы все находились в безопасности.

Как подчеркнул Министр, сегодня следует думать прежде всего о ментальном здоровье школьников и педагогов. Сейчас важно беречь свой ресурс и друг друга.

"Устойчивость – наша суперсила. Мы можем больше, чем думаем. Но в то же время должны заботиться о нашем физическом и психическом здоровье, чтобы иметь устойчивое общество, которое способно больше".

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