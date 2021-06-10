"Если нужно, то будут работать": Кузин об уменьшении больниц для больных коронавирусом

Эти медучреждения остаются в системе и при необходимости снова будут принимать инфицированных пациентов.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал, соответствуют ли действительности сообщения в СМИ о массовом закрытии коронавирусных отделений.

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Об этом он рассказал 10 июня в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по словам Кузина, сегодня действительно идет речь об уменьшении таких медучреждений, но при необходимости они снова будут работать как коронавирусные.

"Больницы включались в процесс поволново — в зависимости от того, какая ситуация в том или ином регионе. Первая волна принимала первых больных и была на передовой. Резервная волна — была вторая. Сейчас мы оптимизируем те больницы, которые сейчас не принимают таких больных, автоматически они переходят во вторую волну и начнут принимать больных, если будет такая необходимость. Сейчас они не будут ключевыми или опорными на уровне области. Речь идет об уменьшении количества, но они не выпадают из системы. Если нужно, то будут работать", — объяснил главный санитарный врач страны.

Напомним, ранее Национальная служба здоровья сообщила об утверждении нового перечня учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, поддерживает ли продление карантина

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