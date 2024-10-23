Если оружия нет, это просто "масса людей": Тимочко ответил, нужно ли снижение мобилизационного возраста в ВСУ

Армия нуждается в вооруженных, а не просто мобилизованных военнослужащих.

Украина нуждается в обученном и подготовленном к сопротивлению обществу. В то же время, решение о базовых возрастных категориях людей для мобилизации будет принимать непосредственно командование.

Об этом сказал в интервью "УНИАН" председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Он добавил, что Россия пока не использовала свой базовый ресурс внутри страны, а также замещает своих военных солдатами из КНДР.

"Мы должны готовить общую обученность украинского общества к сопротивлению. А решение по базовым возрастным категориям будет принимать непосредственно командование. Нам нужно делать ставку на технологичность войны, на обученность, потенциал. Это важнее", — отметил Тимочко.

Однако не менее важна помощь от государств-союзниц Украины. Армия нуждается в вооруженных, а не просто мобилизованных украинцах. По его словам, в ВСУ сейчас полтора десятка бригад, которые до сих пор ждут вооружения от партнеров Украины.

"Они были мобилизованы, отправлены в страны НАТО, обучены на их вооружении и технологиях, но не воюют не потому, что не хотят или не мотивированы, а потому, что союзники не выполнили свои обязательства по оружию... Если оружия нет, это просто "масса людей"... Поэтому нам нужно всегда исходить из двух аспектов: обученности и возможности обеспечить вооружением количество людей, которое призывают", — пояснил Тимочко.

Напомним, ранее Иван Тимочко говорил, что технологическая поддержка союзников может уменьшить проблемы, возникающие из-за человеческого потенциала Северной Кореи и России.

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