Если под рукой нет лекарств: как сбивать высокую температуру уксусом

Сбивать жар лучше с помощью медикаментов. Но что делать, если под рукой нет лекарства? В этом случае поможет старый и проверенный народный способ. Вы можете быстро сбить температуру уксусом. Он безопасен как для взрослых, так и детей. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Сбить температуру уксусом: поможет ли такой способ

Натирание уксусом при температуре помогают сразу после процедуры избавиться даже от сильного жара. Так происходит из-за того, что уксусная кислота обезжиривает кожу, уменьшая натяжение капель пота на ее поверхность. А вода добавляет нужное увлажнение. Жидкость улетучивается вместе с потом и температура сбивается.

Преимущества и недостатки метода

Среди основных преимуществ натирания уксусом от температуры можно выделить:

средство действует очень быстро, что в критических ситуациях может быть чрезвычайно важно;

можно сбить температуру уксусом, когда нет медикаментов или они не помогают;

уксус действует самостоятельно, его не нужно сочетать с лекарством – это важно в том случае, когда больной уже выпил максимальную дозу жаропонижающих препаратов.

Однако не всегда рекомендуется сбивать температуру уксусом. Ведь этот метод имеет и определенные недостатки :

часть уксуса абсорбируется в кровь из кожи, а пара могут проникать в дыхательные пути, поэтому происходит легкая интоксикация (поэтому не рекомендуется натирать ребенка уксусом при температуре, если он еще не достиг 3-летнего возраста);

уксус способен снизить температуру тела только на поверхности кожи, что вызывает спазмы сосудов, которые могут стать серьезной проблемой (особенно у детей);

продолжительность действия имела.

Натирание уксусом от температуры у взрослого

Как сбить температуру уксусом. / Фото: pixabay.com

Если вам нужно сбить температуру уксусом у взрослого, нужно запомнить следующий алгоритм действий :

В первую очередь, растираются ступни и ладони. Затем переходят в области размещения крупных сосудов (подмышки, шея, под коленями). Обернуть смоченной в уксусе простыней все туловище, сделать компресс на лоб.

Как обтирать ребенка уксусом

Если нужно растирать уксусом ребенка, которому еще нет 3 лет, нужно выполнять процедуру с особой осторожностью. Чтобы свести все риски к минимуму, растираются только ладони и ступни, не втирая уксус в кожу. С 3-4 лет детям уже можно проводить такую же процедуру, как и взрослому.

Техника обтирания уксусом при температуре: подготовка, пропорции, что нельзя делать

Чтобы подготовиться к обтиранию, вам понадобится вода с уксусом от температуры. Необходимо взять 50 мл теплой воды (не горячей и не холодной), затем добавить уксус (концентрация 6-9%). Хватит всего 1 столовой ложки жидкости. Тогда компоненты тщательно совмещаются, чтобы получить лечебный раствор.

Существуют некоторые правила, которые важно соблюдать во время обтирания уксусом от температуры:

Больного нужно полностью раздеть. Протирают кожу с помощью ватного тампона, который смачивают в растворе. Растирание производят аккуратно, не нажимая на кожу. Чтобы уксус беспрепятственно улетучивался, нужно накрыть больного тонкой тканью, а не одеялом.

Обратите внимание, если кожа больного бледна, а конечности холодные – обтирание уксусом лучше не проводить, так как наблюдается спазм сосудов.

Очень важно правильно разводить уксус от температуры. Если вы добавите слишком много уксуса, это может быть очень опасно для больного. Высококонцентрированный раствор вызывает интоксикацию, ведь вещество быстро проникает в кровь. Нужно также соблюдать правильные пропорции воды и уксуса, чтобы не вызывать ожога кожи.

Многих интересует вопрос: можно ли использовать яблочный уксус от температуры ? Яблочный уксус рекомендован для детей, ведь содержит меньше опасных веществ для организма. В этом случае вода с уксусом от температуры разбавляется в следующих пропорциях: на 0,5 л воды 1 чайная ложка уксуса.

Что нельзя делать во время растирания уксусом при температуре

Натирание уксусом при температуре / Фото: Pexels

Не обрабатывайте уксусным раствором участки кожи, на которых есть любые ранки, пузырьки, царапины, так как уксусная кислота может попасть в кровь и вызвать отравление.

Также для растирания не стоит использовать махровое полотенце. Он сильно раздражает кожу, а из-за чрезмерного трения жар повышается. Лучше взять мягкую нежную ткань.

Компресс от температуры с уксусом

Если вы не знаете, как уксусом сбить температуру, следует обратить внимательно на компрессы. Для приготовления такого компресса следует взять 15-17 мл уксуса и развести в 200 мл воды. Раствор тщательно перемешайте, смочите в нем мягкое полотенце и положите на лоб больному.