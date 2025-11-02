Если Покровск падет: эксперт объяснил, куда направят следующий удар оккупанты

Война в Украине

В случае захвата Покровска российские оккупанты будут предпринимать попытки продвижения на север Донецкой области.

Такое мнение высказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» Павел Лакийчук в интервью «Украинскому радио».

По его словам, главные усилия российских войск будут смещаться на Константиновское направление, в частности для того, чтобы подойти с тыла к Константиновке.

«Их главная задача — это линия городов Константиновка-Дружковка-Краматорск на юге и Славянск — на севере. Вот на чем они концентрируются», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что потеря Покровска принципиально не изменит ситуацию на фронте, его захват нужен Кремлю для достижения прежде всего политических целей, а не военных.

«У россиян политическая цель превышает военную целесообразность. Это единственный город, который реально могут в ближайшее время россияне захватить. А им нужно что-то продемонстрировать как результат», — подчеркнул эксперт.

Лакийчук отметил, что Покровск имел важную роль, когда закрывал фланг Константиновской группировки украинских сил.

«Покровск играл важную военную роль именно в плане обороны тыла и обеспечения логистических маршрутов с Днепропетровщины на север Донетчины, когда держался Торецк, Часов Яр, Константиновка… Когда россияне вышли на трассу Покровск-Константиновка, значение Покровска стало с военной точки зрения уменьшаться», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин приказал российским войскам захватить Покровск до 15 ноября. Эту «победу» он хочет показать россиянам и Западу.

В отчете Института изучения войны говорится, что по состоянию на 2 ноября российские войска активизировали наступление в Покровске, однако украинские силы осуществляют контратаки, в частности провели успешную воздушно-штурмовую операцию.