Если Польша приравняет ОУН-УПА к нацизму: посол объяснил действия Украины

Флаг ОУН-УПА / © .wikiquote.org

Реклама

Украина может ввести ответные меры, если Польша примет законопроект, приравнивающий деятельность ОУН и УПА к нацизму и коммунизму.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью TV24.

Боднар отметил, что Украина понимает «чувствительность темы Степана Бандеры, красно-черного флага» в Польше, поэтому призывает граждан Украины не использовать эти символы в Польше, «поскольку они вызывают негативные эмоции».

Реклама

«Однако украинские историки хорошо высказали свои мнения и призывают к прямым контактам между историками, чтобы заниматься всеми этими вопросами на профессиональном уровне», — добавил посол, сославшись на открытое обращение украинских историков.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий 29 сентября подал в Сейма законопроект, направленный на противодействие «распространению ложных заявлений» о якобы преступлениях, совершенных членами Организации украинских националистов фракции Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также «другими украинскими формированиями».

Представитель польского президента Кароля Навроцкого заявил, что осуждение законопроекта, которым предлагают приравнять деятельность ОУН (б) и УПА к нацизму и коммунизму, со стороны украинских историков является подогревом Кремля.

Украинские историки говорят, что во время Волынской трагедии погибли около 20 тысяч украинцев, рассказывал учёный Богдан Гудь «Радио Свобода». Доктор исторических наук Иван Патриляк озвучивал почти такие же данные: 13-16 тысяч. В то время как среди поляков погибли 38-39 тысяч, говорил он.

Реклама

Как писало «Польское радио», оценка большинства польских историков не слишком отлична. Они отмечали, что в результате действий УПА на Волыни в 1943-1944 годах погибли около 35-40 тысяч человек. Однако есть информация о 60 тысячах, а некоторые действительно настаивают на 100 тысячах.