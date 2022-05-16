"Если получу приказ возвращаться, с**бусь": пленный оккупант рассказал об обстрелах многоэтажек Харькова

"Если получу приказ возвращаться, с**бусь": пленный оккупант рассказал об обстрелах многоэтажек Харькова

Пленные российские оккупанты рассказывают, что получали приказы обстреливать жилые кварталы Харькова из артиллерии.

Об этом сообщил командир отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ, попавший в плен ВСУ под Циркунами.

Видео рассказы оккупанта выложили в телеграм-канале ВСУ.

По словам оккупанта, главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские дома – враг специально стрелял по гражданским объектам.

Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка. Именно этот район города, который имеет одну из наиболее плотных застроек, с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган". На сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек подверглась разрушениям.

Сам пленный уверяет, что не участвовал в обстреле жилых кварталов, а лишь следил за "выходами" артиллерий РФ и ВСУ.

Также оккупант сообщил данные российских воинов, причастных к другим военным преступлениям РФ и уничтожению мирных харьковчан.

На вопрос, что будет делать, когда вернется в РФ, оккупант ответил: "Приеду, уволюсь, пойду на "гражданку", а если прикажут вернуться, с**бусь куда-нибудь".

Напомним, что сотрудники спецслужбы задержали сдававшего позиции украинских военных жителя Чугуевского района Харьковской области. Информацию о перемещении ВСУ, которую предоставлял коллаборант, в дальнейшем передавали российской спецслужбе.

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