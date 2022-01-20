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Если потеряли работу: от чего зависит размер пособия по безработице и как ее оформить

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Если потеряли работу: от чего зависит размер пособия по безработице и как ее оформить

Пособие по безработице: какие условия предоставления и как оформить / pixabay.com

Проблема безработицы сегодня коснулась многих украинцев. Вместе с тем, растет и потребность в получении финансовой поддержки от государства. Как получить пособие по безработице и на какую сумму можно надеяться - в материале ТСН.ua.

Чтобы оформить пособие по безработице, нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. После потери работы человек становится на учет и ежемесячно получает финансовую поддержку от государства, поступающего на банковский счет.

Максимальное и минимальное пособие по безработице в 2022 году

Максимальный размер пособия по безработице привязан к прожиточному минимуму и не может превышать сумму в четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. На 2022 год это 10 736 грн.

А вот минимальное пособие по безработице не зависит от размера прожиточного минимума. Она всегда составляет 650 грн (на период карантина и 30 дней после его завершения – 1000 грн).

Минимальное пособие по безработице в обязательном порядке получают:

  • внутренне перемещенные лица, которые не могут предоставить документы, чтобы засвидетельствовать период своей работы;
  • молодежь, которая ищет работу после обучения или увольнения срочной военной службы.

Пособие по безработице: от чего зависит его размер

Помощь по безработице: от чего зависит размер / © Pexels
Помощь по безработице: от чего зависит размер / Pexels

На размер финансовой поддержки от государства в случае безработицы влияет:

  • страховой стаж человека;
  • основания, согласно которым были прекращены рабочие отношения;
  • размер заработной платы, получаемой работником.

В зависимости от страхового стажа безработный может получать:

  • до 2 лет стажа – не более 50%;
  • 2-6 лет – 55%;
  • 6-10 лет - 60%;
  • свыше 10 лет – до 70%.

Также размер пособия по безработице зависит от продолжительности ее выплаты в соотношении с определенной суммой:

  • первые 90 дней человек получает всю сумму;
  • следующие 90 дней – 80% от суммы;
  • в дальнейшем всего 70% от суммы.

Пособие по безработице: какие документы нужны для оформления

Пособие по безработице: какие документы нужно подать / © Pexels
Пособие по безработице: какие документы нужно подать / Pexels

В Центр занятости подаются:

  1. Паспорт (или временное удостоверение гражданина).
  2. Идентификационный код.
  3. Трудовая книга (или другой документ, подтверждающий период занятости).
  4. Военный билет.
  5. Диплом (или другой документ о получении образования).
  6. Справка по последнему месту работы о размере заработной платы (нужно подавать только в том случае, если за последний год страховой стаж составляет не менее 6 месяцев).

Пособие по безработице выплачивается дважды в месяц или один раз в месяц с согласия самого безработного.

Продолжительность выплаты пособия по безработице

Финансовую поддержку начинают выплачивать с 8-го дня после регистрации безработного (с 1-го дня на период карантина).

Продолжительность выплаты согласно законодательству не может превышать 360 дней в течение 2 лет. Но здесь все зависит от определенных условий:

  • люди предпенсионного возраста (оставшиеся без работы за два года до выхода на пенсию) получают пособие не более 720 календарных дней;
  • внутриперемещенные лица могут рассчитывать на поддержку в течение 180 дней;
  • те, кто потерял работу на период карантина (по соглашению сторон или по собственному желанию) — 270 календарных дней.
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