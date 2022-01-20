Если потеряли работу: от чего зависит размер пособия по безработице и как ее оформить

Проблема безработицы сегодня коснулась многих украинцев. Вместе с тем, растет и потребность в получении финансовой поддержки от государства. Как получить пособие по безработице и на какую сумму можно надеяться - в материале ТСН.ua.
Чтобы оформить пособие по безработице, нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. После потери работы человек становится на учет и ежемесячно получает финансовую поддержку от государства, поступающего на банковский счет.
Максимальное и минимальное пособие по безработице в 2022 году
Максимальный размер пособия по безработице привязан к прожиточному минимуму и не может превышать сумму в четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. На 2022 год это 10 736 грн.
А вот минимальное пособие по безработице не зависит от размера прожиточного минимума. Она всегда составляет 650 грн (на период карантина и 30 дней после его завершения – 1000 грн).
Минимальное пособие по безработице в обязательном порядке получают:
- внутренне перемещенные лица, которые не могут предоставить документы, чтобы засвидетельствовать период своей работы;
- молодежь, которая ищет работу после обучения или увольнения срочной военной службы.
Пособие по безработице: от чего зависит его размер
На размер финансовой поддержки от государства в случае безработицы влияет:
- страховой стаж человека;
- основания, согласно которым были прекращены рабочие отношения;
- размер заработной платы, получаемой работником.
В зависимости от страхового стажа безработный может получать:
- до 2 лет стажа – не более 50%;
- 2-6 лет – 55%;
- 6-10 лет - 60%;
- свыше 10 лет – до 70%.
Также размер пособия по безработице зависит от продолжительности ее выплаты в соотношении с определенной суммой:
- первые 90 дней человек получает всю сумму;
- следующие 90 дней – 80% от суммы;
- в дальнейшем всего 70% от суммы.
Пособие по безработице: какие документы нужны для оформления
В Центр занятости подаются:
- Паспорт (или временное удостоверение гражданина).
- Идентификационный код.
- Трудовая книга (или другой документ, подтверждающий период занятости).
- Военный билет.
- Диплом (или другой документ о получении образования).
- Справка по последнему месту работы о размере заработной платы (нужно подавать только в том случае, если за последний год страховой стаж составляет не менее 6 месяцев).
Пособие по безработице выплачивается дважды в месяц или один раз в месяц с согласия самого безработного.
Продолжительность выплаты пособия по безработице
Финансовую поддержку начинают выплачивать с 8-го дня после регистрации безработного (с 1-го дня на период карантина).
Продолжительность выплаты согласно законодательству не может превышать 360 дней в течение 2 лет. Но здесь все зависит от определенных условий:
- люди предпенсионного возраста (оставшиеся без работы за два года до выхода на пенсию) получают пособие не более 720 календарных дней;
- внутриперемещенные лица могут рассчитывать на поддержку в течение 180 дней;
- те, кто потерял работу на период карантина (по соглашению сторон или по собственному желанию) — 270 календарных дней.