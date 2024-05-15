Если повестку бросили в почтовый ящик: в Минобороны объяснили, можно ли считать ее врученной

Можно считать врученной такую повестку, которая передана лично гражданину в руки.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 15 мая.

Лазуткин прокомментировал ситуацию с посылками, которые присылают в почтовый адрес. Он объяснил, можно ли считать повестку врученной, если человек увидел уже после той даты, на которую его вызвали.

"Нет сейчас такой нормы, что повестка вручена, если ее бросили в почтовый ящик. Она уже считается врученной – нет. На данный момент действует норма другая. Человек должен лично расписаться в повестке. И таким образом он уже в этот момент считается врученным"., – отметил Лазуткин.

Он добавил, если появится постановление, которое как-то будет иначе регулировать, устанавливать новые другие правила, тогда соответственно можно будет это комментировать, в зависимости от того, что в нем будет, однако на данный момент этого нет.

Напомним, в Харькове к трем годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку, однако отказался от мобилизации в письменной форме.

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