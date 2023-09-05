Если повестку принесли домой: имеют ли право военкомы заходить в квартиру

Во время мобилизации в Украине повестки могут быть вручены как в общественных местах, так и по месту жительства военнообязанных.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко, сообщает "РБК-Украина".

Согласно законам Украины, работники ТЦК и правоохранители имеют право вручать повестку непосредственно по месту жительства.

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"Это значит, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию двора или в квартиру для вручения повестки", – отметила адвокат.

Само проникновение работниками ТЦК в квартиру или дом возможно в пределах установленных законодательством процедур для вручения официальных документов, в частности – повесток на призыв. Анищенко отметила, что это должно происходить с соблюдением прав и свобод граждан согласно законодательству.

Что дает право военкомам зайти в квартиру

Чтобы войти в квартиру военнообязанного, работники ТЦК должны показать свои документы.

"Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или осуществления других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. Гражданин имеет право проверить эти документы", – рассказала юрист.

Она добавила, что обычно военкомы заходят в жилье военнообязанного по предварительному согласию или пры условии предупреждения собственника жилья. Проникновение работников ТЦК в квартиру без разрешения может нарушить права гражданина и вызвать его негативную реакцию.

Советы юриста, если повестку принесли домой

Если есть вопросы или сомнения в посещении жилья представителями ТЦК, Анищенко отмечает, что важно действовать в соответствии со своими правами и требовать от военкомов официальных документов.

"В случае отказа от принятия или подписи повестки важно иметь в виду, что это не освобождает вас от обязательств, которые могут быть определены в повестке. Официальные документы, такие как повестки, имеют юридическую силу, и отказ от их подписи не освобождает вас от возможных последствий", – подчеркнула адвокат.

К слову, ранее адвокат разъяснил, может ли человек отказаться от повестки, если ее вручили не по месту прописки.

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