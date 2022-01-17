Если правительство не стабилизирует тарифы – возможен энергетический кризис – Ирина Суслова

С января увеличены цены на доставку газа и холодную воду, количество коммунальных должников в Украине растет, отмечает правозащитница.

Если правительство не решит вопрос стабилизации коммунальных тарифов, очередной рост стоимости энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг приведет к дальнейшему стремительному увеличению задолженности населения. А это обернется кризисом в энергетическом секторе Украины в целом.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известная украинская правозащитница Ирина Суслова, комментируя январский рост некоторых коммунальных платежей.

"Тарифы продолжают расти. С января увеличены цены на доставку газа и холодную воду. И это не предел. В то же время все больше украинцев не могут платить за коммунальные услуги. По состоянию на сентябрь прошлого года количество должников за коммунальные услуги выросло в Украине в 1,5 раза, а общая сумма долга достигла 64,4 млрд грн. Это 4,8% от доходной части Государственного бюджета Украины на 2022 год. Такие данные приводит Госстат", — написала Суслова.

По ее мнению, вопрос энергобезопасности государства нужно решать сейчас. В частности, правозащитница советует Верховной Раде на ближайшем пленарном заседании пересмотреть государственный бюджет и выделить целевую субвенцию общинам для оплаты услуг газоснабжения.

"Кроме того, власти должны предпринять комплексные меры по развитию газодобывающей отрасли и увеличению добычи отечественного голубого топлива, обеспечив прозрачное распределение газа между стратегическими предприятиями и населением Украины. Правительство должно учесть и исправить ошибки текущего отопительного сезона. В противном случае ситуация будет только ухудшаться", - резюмировала Ирина Суслова.

Суслова напомнила, что по официальным прогнозам Кабинета Министров Украины до конца текущего года в Украине подорожают: газ — на 10–16% (до 8,69–9,1 грн/куб. м); отопление – на 6% (до 33,7 грн в Киеве); вода – на 11%; стоимость электроэнергии не увеличится.

"Несколько пессимистичнее выглядит неофициальный прогноз, который Минэкономики сделало на основе экспертных мнений: газ подорожает на 20% (до 9,4 грн/куб. м); электроэнергия — на 17,5% (1,9 грн/более 100 кВт/ч) ), отопление и горячая вода — на 16% В конце октября 2021 года, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал цену газа на отопительный сезон для населения (7,96 грн/куб. м без учета транспортировки) и бюджетных организаций (13,7 грн/куб. м без НДС и транспортировки)", — добавила Суслова.

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