"Если Путин не передумает, война будет долгой": Зеленский заявил, что не собирается отдавать России украинские территории

"Если Путин не передумает, война будет долгой": Зеленский заявил, что не собирается отдавать России украинские территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отдаст России украинские территории.

Глава государства подчеркнул, что пока Путин не изменит своего решения по целостности всей Украины, война за украинские границы будет продолжаться.

Об этом он сказал в интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ.

По словам Зеленского, украинцы не готовы отдавать России ни одного клочка своей земли. Напротив, мы стремимся восстановить свою территориальную целостность.

"Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ – именно так это происходит. А в противном случае границы не меняются в Украине. Мы готовы наоборот восстановить нашу территориальную целостность . А в противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, то это говорит о том, что все эти люди погибли просто так. Или за что они погибли?" — сказал Зеленский.

Также читайте Зеленский рассказал, проводила ли Украина спецоперации на территории России

Президент убежден, что Россия не остановится на захвате какой-нибудь небольшой территории и может снова начать вторжение уже через несколько лет.

"Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыму. А так просто дать им небольшой отдых перед тем, что они начнут агрессию через 2-3 года — мы не готовы к этому", — говорит глава государства. .

По его словам, сегодняшняя война будет продолжаться до тех пор, пока Путин не изменит свое мнение по поводу целостности и независимости Украины.

"Они (россияне – ред.) приняли такое решение. В этом трагичность ситуации. Они решили, что мы не государство. Это их решение и руководителя их страны. И если он не изменит своего решения, война будет долгой", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ. Во время разговора тот поинтересовался, на какие жертвы готов глава страны, чтобы сохранить украинскую независимость. В свою очередь, Зеленский отметил, что не был готов жертвовать даже одной жизнью.

Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании

Читайте также: