"Если России оставить хоть часть территорий Украины – будет постоянная война": Подоляк о переговорных позициях Украины

Таким образом Киев дал миру понять, что Украине нужен мир, но не любой ценой.

Об этом в интервью BBC сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, позиция Украины абсолютно четко артикулируется президентом Зеленским — Россия должна прекратить огонь и немедленно покинуть территорию Украины в полном объеме, включая Крым.

"Если останется хотя бы доля захваченной территории Украины – это будет постоянное место провокаций. Они будут придумывать биолаборатории, я не знаю, "белок-летяг", они будут говорить об обстрелах народа Атлантиды, ради защиты которого нужно уничтожить миллион украинцев. То есть если мы оставим". России хотя бы что-то на территории Украины, это будет постоянная война.Это надо осознать — уже не может быть такого, что мы подпишем какой-то, условно говоря, Минск-3, потому что тогда мы должны будем признать, что через год мы снова будет война.

Тогда мы должны будем признать, что нам нужно полностью забыть о возможности развивать Украину, потому что и наши партнеры будут понимать, что если в Украине останется хотя бы какая-то территория под контролем сепаратистов или каких-либо российских прокси, или просто под контролем России, то в Украине категорически не можно будет вкладывать деньги, в Украину нельзя будет возвращаться, в Украине нельзя будет развивать бизнес. То есть, Украина будет территорией, которая не будет развиваться, это будет руина", — говорит Михаил Подоляк.

Он добавил, что для России это рабочий сценарий. Если она не сможет поглотить Украину, то захочет, чтобы она выглядела как уничтоженная территория, куда никто не будет инвестировать.

"Давайте это признаем и не будем больше играть в эти игры. Поэтому сформулируем четко. Мы за мир, но извините, не мы пришли на территорию РФ. Война идет только на территории Украины. И мир может быть только тогда, когда другое государство покинет нашу территорию Все, точка После этого мы будем иметь возможность позаботиться о своей безопасности, об экономике, вернуть своих людей", — сказал Подоляк.

Напомним, что Подоляк рассказал, остались ли каналы связи между Киевом и Москвой.

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