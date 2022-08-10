Если Россия не может защитить небо над Крымом, то и остальные территории РФ беспомощны перед украинским оружием — эксперт

Если Россия признает, что не может защитить воздушное пространство над оккупированным Крымом, она фактически распишется под своей беспомощностью.

Это будет означать, что вся территория России беззащитна перед современным украинским оружием.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала "FreeДом".

"Если сейчас российские власти признают, что у них нет никакой возможности защищать воздушное пространство над оккупированным Крымом, они должны тогда признать, что таким образом вся территория России беззащитна против ударов современного украинского оружия. Поэтому они, скорее всего, не будут обвинять Украину, а Будут настаивать именно на версии того, что это небрежность, неправильное обращение с огнем и т.д. Потому что признать это – это фактически расписаться в своей беспомощности", — сказал эксперт.

Напомним, 9 августа на аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке (Крым), прогремела серия мощных взрывов. Известно, что аэродром является одним из ключевых для российской авиации на полуострове, который она использует для авиаударов по Украине.

Сообщается, что к взрывам на главном аэродроме российских оккупантов в Крыму могут быть причастны и местные партизаны, и дальнобойные ракеты, о наличии которых в Украине пока ничего не известно.

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