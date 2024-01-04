Если Россия победит в войне против Украины: аналитик спрогнозировал последствия

Западные эксперты все чаще говорят об усталости от российско-украинской войны и об уменьшении поддержки Украины, потому что контрнаступление ВСУ сложилось не так, как все ожидали.

Если Запад даст слабину и не поможет Украине победить в этой войне, вскоре ему придется столкнуться с несколькими другими конфликтами и отчаявшимися союзниками, которые будут искать другие пути, как себя обезопасить.

Об этом пишет старший научный сотрудник британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Ветлинг в издании Foreign Affairs.

По данным автора, прошлогоднее контрнаступление провалилось, однако Запад может отвлечь победу России в этом году.

"В первой половине 2024 года на поле боя, возможно, будет немного изменений. Это потому, что и украинская, и российская армии находятся на этапе наращивания мощностей перед новыми наступательными операциями. Для военных действий такого масштаба на подготовку нужно немало времени, поэтому относительное затишье на фронте обманчиво", — пишет эксперт.

Мероприятие сейчас имеет возможность выбрать, как будут дальше развиваться события, отметил Ветглиг.

"Или украинские военные получат достаточно тренировки, оружия и финансов, чтобы до конца года истощить российские войска до уровня, когда Киев может начинать мирные переговоры с выгодных для себя позиций. Или медлить, пока россияне не восстановятся настолько, что их преимущество на фронте станет устойчивым. Враг стал сильнее, и теперь пора взяться за дело по-взрослому. В частности, убедить западное общество в необходимости длительной помощи Украине, выделить больше денег на производство оружия и не отвлекаться на краткосрочные политические тренды", — добавил он.

Также важно активизировать производство артиллерийских снарядов как в США, так и в ЕС. Артиллерия – главная причина смертности и травматизма среди оккупантов, а сейчас паритет сместился в пользу россиян.

"Украинцам важно даже в оборонной позиции постоянно давить на россиян, не давать им расслабляться. Иначе те смогут отправить опытных бойцов в тыл готовить новобранцев, сосредоточиться на сооружении дополнительных укреплений. В конце концов, если на фронте будет затишье, Москва сможет подготовить достаточно резервов для удара по Украине с какой-то другой точки. Если же истощать оккупантов — этого не произойдет", — убежден Ветлинг.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года в своем видеообращении снова призвал западных союзников и в 2024 году поддержать защищаемую от российской агрессии Украину. Киев получает от стран Запада многостороннюю помощь – как сугубо финансовую для госбюджета страны, так и прямую военную помощь в виде поставок вооружений и боеприпасов.

Ключевыми поставщиками военной помощи были США, Германия, Великобритания, ЕС и Норвегия, а финансовой – ЕС, США, Великобритания, Япония и Норвегия.

Более 1% ВВП составила помощь Украине в 11 странах – Литве, Эстонии, Норвегии, Дании, Латвии, Словакии, Польше, Нидерландах, Финляндии, Чехии и Швеции. Во время полномасштабной войны Украине оказали помощь, военную или финансовую, более 40 стран Запада.

В политический Запад входят не только члены НАТО – Европа, США и Канада, но и тихоокеанские союзники США – Япония и Австралия. Словакия и Венгрия блокируют пакет помощи Украине в 50 млрд долларов со стороны ЕС.

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