Если Россия совершит теракт на ЗАЭС, эвакуируют жителей нескольких областей – Лубинец

Украинские власти подготовили план эвакуации жителей нескольких областей на случай, если Россия совершит теракт на временно оккупированной Запорожской АЭС. В каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Подготовлены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, как их будут довозить. В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но и волонтерские группы", — отметил он.

По словам Лубинца, оккупанты, с высокой вероятностью могут совершить подрыв.

"Многие международные эксперты не думали, что РФ подорвет Каховскую ГЭС, но они это сделали. После этого представители международных организаций говорят, что они этого не сделают на ЗАЭС, но в случае подрыва это коснется не только Украины, но и соседних стран. Последствия тем или другим способом затронут десятки миллионов людей", — подчеркнул омбудсмен.

Он также отметил, что в случае подрыва именно жители на временно оккупированных территориях окажутся под наибольшей угрозой.

Напомним, в Днепропетровской области был разработан план эвакуации населения на случай возможного теракта на ЗАЭС. В зоне большего риска находятся населенные пункты Никопольского и Криворожского районов, в том числе Никополь, Марганец, Покров.

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