Если россияне запустят ЗАЭС: экс-министр предупредил о ядерной катастрофе из-за действий оккупантов

Запустят ли россияне ЗАЭС / © Associated Press

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Попытки России запустить Запорожскую атомную станцию Это нарушение всех международных принципов безопасного использования ядерной энергии, в частности из-за отсутствия надежных систем водоохлаждения.

Об этом в эфире «КИЕВ 24» заявил Юрий Костенко, министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности (1992-1998 гг.)

Есть новые обстоятельства, которые могут привести к радиационной катастрофе. В первую очередь, это попытки России запустить Запорожскую атомную станцию. Это нарушение всех международных принципов безопасного использования ядерной энергии. И при отсутствии надежной системы водоохлаждения, ведь Каховское водохранилище, как мы знаем, уничтожено, а также нет возможности России пока передавать электроэнергию. Если удастся запустить ЗАЭС, на территории оккупированной Россией», — сказал он.

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Все попытки, которыми сейчас Россия переполняет свои медиа, что они будут запускать ЗАЭС — это угроза реальной ядерной или радиационной катастрофы, отметил Костенко.

Напомним, Запорожская АЭС не готова к возобновлению своей работы, но РФ планирует ее перезапуск.

Ранее Украина предупреждала о чрезвычайных рисках.

Это подтвердил и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он также заявил, что условия для перезапуска оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции в Украине отсутствуют из-за нехватки воды для охлаждения и отсутствия стабильного электроснабжения.

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