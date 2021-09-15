"Если СНБО начнет заниматься буквами, это уже будет лишним" — Разумков об идее Данилова о переходе на латиницу

"Если СНБО начнет заниматься буквами, это уже будет лишним" — Разумков об идее Данилова о переходе на латиницу

Разумков отметил, что в стране есть свой украинский язык, который должен оставаться единственным государственным.

Переход Украины с кириллицы на латиницу, как это предложил секретарь СНБО Алексей Данилов, не поддерживает глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который считает это "плохой идеей".

Об этом спикер парламента сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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В частности, Разумков пояснил, что знать несколько языков — это очень хорошо, но в Украине должен быть один государственный язык — украинский. Также, по его мнению, в стране с буквами все хорошо, а поэтому, "если СНБО начнет заниматься ими, это уже будет лишним". Вместе с тем он отмечает, что в Украине свобода слова и каждый имеет право на свою позицию.

"Плохая идея. У нас есть украинский язык, наши украинские буквы, своя азбука. У нас должен быть один государственный язык — украинский. Супер — знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите, китайский — пожалуйста. Есть старое выражение: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек". Но государственный у нас — один, и с буквами у нас все хорошо. Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним. Хотя каждый имеет право на свое видение. у нас свобода слова — мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславович может быть свое видение этого процесса", — высказался Разумков.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине следует с кириллицы перейти на латиницу. Также, по его мнению, еще с садика дети должны изучать английский язык.

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